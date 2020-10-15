COVID-госпіталь у Луцьку обладнають у пологовому, фото — Гал-інфо

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У Луцьку на базі акушерського корпусу пологового будинку створили тимчасовий інфекційний стаціонар для хворих на коронавірус.

Таке рішення сьогодні, 15 жовтня, ухвалили депутати міської ради під час позачергової 94 сесії, яка відбулася у режимі відеозв’язку.

Рішення прийняли через критичне погіршення ситуації з поширенням коронавірусу на території Волинської області та Луцька, а також переповнення ліжок стаціонарного лікування в опорних лікарнях області.

Показник захворюваності станом на 12 жовтня 2020 року у Луцьку — 249 випадків на 100 тис. населення при нормативному 40 випадків. Станом на 13 жовтня в інфекційній лікарні було зайнято 62,9% від усіх ліжок, виділених під COVID-19.

У мерії повідомили, що в обласній інфекційній лікарні станом на ранок 15 жовтня залишилося всього два місця, в обласній клінічній лікарні — близько 50, але з киснем значно менше. Цих залишків вистачить на кілька днів.

В обласному центрі тільки два комунальні заклади — клінічна лікарня та пологовий будинок. Міська лікарня з початку карантину працює в ургентному порядку, вона надає допомогу після ДТП, при інфарктах, інсультах.

Розглядались й інші медичні заклади, проте це єдиний можливий варіант, оскільки тут є киснева станція і розведена система подачі кисню на 64 точки. В закладі розмістять 214 ліжок на трьох поверхах.

У міськраді запевняють, що Луцький пологовий будинок працюватиме у штатному режимі. Раніше у Луцьку працівники пологового протестували біля міської ради.