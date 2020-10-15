На Донбасі бійці ООС збили дрон бойовиків. Фото: dilo.net.ua

https://racurs.ua/ua/n145177-bezpilotnyk-boyovykiv-na-donbasi-zbyly-ukrayinski-viyskovi.html

Ракурс

Дрон російських бойовиків ліквідували на Донбасі українські військовослужбовці.

Безпілотник ворога виявили 15 жовтня у районі населеного пункту Пищевик. Бійці Збройних сил України збили БПЛА, оскільки він перетнув лінію розмежування. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

У штабі також поінформували, що сьогодні ворог шість разів порушував домовленості, які вступили в дію 27 липня. Вночі окупанти поблизу Причепилівки стріляли зі станкового гранатомету та стрілецької зброї. Крім того, постріли з гранатометів та стрілецької зброї фіксувалися поблизу Авдіївки та у районі Новотошківського. Командування запевняє, що бійці ООС у відповідь не стріляли.

Крім того, сьогодні сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували 1,5 га території та виявили 44 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 13 жовтня російські найманці та проросійські бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Зайцеве та Веселе.