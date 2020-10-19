В Раде просят штрафовать нардепов за игнорирование масочного режима, фото — thepage

https://racurs.ua/n145296-v-rade-prosyat-shtrafovat-nardepov-za-ignorirovanie-masochnogo-rejima.html

Ракурс

Штрафовать нардепов за нарушение коронавирусного карантина в стенах парламента предлагает заместитель спикера Рады Елена Кондратюк.

Нардеп от «Батькивщины» на заседании согласительного совета 19 октября предложила спикеру Дмитрию Разумкову выдать распоряжение о штрафах для нардепов, которые не носят на работе медицинские маски.

Кондратюк напомнила, что правительство подало два законопроекта об увеличении штрафов за нарушение масочного режима юридическими лицами. Она считает, что в Украине приняли достаточно запретов, но «надо контролировать выполнение».

Начать она предлагает в Раде и попросила Разумкова выдать распоряжение штрафовать нардепов.

В Германии депутаты бундестага платят 5 тыс. евро, если нарушают требования в парламенте. У нас также надо взимать 17 тыс. грн. Врачам не менее трудно ходить в масках и дышать, чем нам, — рассказала вице-спикер.

Председатель профильного комитета Рады Михаил Радуцкий предложил рассмотреть введение штрафов на заседании Рады 3 ноября и внести предложение в отдельное постановление.

Радуцкий предлагает взимать 17 тыс. грн из так называемых «депутатских» средств.

Напомним, что в Раде сейчас болеет коронавирусом или находится на самоизоляции примерно 60 нардепов. Именно это повлекло, по словам спикера Разумкова, отсрочку рассмотрения бюджета-2021.

«Ракурс» сообщал, что в парламент поступили постановления о новых штрафах за нарушение карантина в Украине.