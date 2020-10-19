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В Раде просят штрафовать нардепов за игнорирование масочного режима, фото — thepage
В Раде просят штрафовать нардепов за игнорирование масочного режимаhttps://racurs.ua/n145296-v-rade-prosyat-shtrafovat-nardepov-za-ignorirovanie-masochnogo-rejima.htmlРакурс
Штрафовать нардепов за нарушение коронавирусного карантина в стенах парламента предлагает заместитель спикера Рады Елена Кондратюк.
Нардеп от «Батькивщины» на заседании согласительного совета 19 октября предложила спикеру Дмитрию Разумкову выдать распоряжение о штрафах для нардепов, которые не носят на работе медицинские маски.
Кондратюк напомнила, что правительство подало два законопроекта об увеличении штрафов за нарушение масочного режима юридическими лицами. Она считает, что в Украине приняли достаточно запретов, но «надо контролировать выполнение».
Начать она предлагает в Раде и попросила Разумкова выдать распоряжение штрафовать нардепов.
В Германии депутаты бундестага платят 5 тыс. евро, если нарушают требования в парламенте. У нас также надо взимать 17 тыс. грн. Врачам не менее трудно ходить в масках и дышать, чем нам, — рассказала вице-спикер.
Председатель профильного комитета Рады Михаил Радуцкий предложил рассмотреть введение штрафов на заседании Рады 3 ноября и внести предложение в отдельное постановление.
Радуцкий предлагает взимать 17 тыс. грн из так называемых «депутатских» средств.
Напомним, что в Раде сейчас болеет коронавирусом или находится на самоизоляции примерно 60 нардепов. Именно это повлекло, по словам спикера Разумкова, отсрочку рассмотрения бюджета-2021.
«Ракурс» сообщал, что в парламент поступили постановления о новых штрафах за нарушение карантина в Украине.
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