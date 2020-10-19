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Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 20 октября, фото: Сергей Ковальчук
Внеочередное заседание Рады — что будут рассматривать депутатыhttps://racurs.ua/n145297-vneocherednoe-zasedanie-rady-chto-budut-rassmatrivat-deputaty.htmlРакурс
Верховная Рада 20 октября соберется на внеочередное заседание.
Запланированного ранее рассмотрения государственного бюджета на 2021 год не будет, однако депутаты рассмотрят другой важный вопрос — постановление № 4228, которое касается вопросов борьбы с коронавирусом. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом сегодня, 19 октября, во время согласительного совета.
Это постановление предусматривает:
- создание Национального штаба противодействия биологическими угрозами;
- создание «горячей» линии, куда может обратиться человек с симптомами коронавируса;
- создание мобильных бригад, которые будут собирать биологические материалы у пациентов на дому, для обеспечения ранней самоизоляции людей с подозрением на COVID-19;
- развитие государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки;
- обеспечение обязательного государственного страхования на случай заболевания инфекционной болезнью медработников.
Рада 20 октября начнет работу в 10.00 с выступлений представителей фракций и групп.
На 10.30 запланировано выступление президента Украины с обращением к Верховной Раде. Ожидается, что это выступление займет примерно час.
После этого Рада рассмотрит постановление № 4228 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».
Кроме того, запланировано заслушать в Раде министра здравоохранения Украины Максима Степанова о текущей ситуации с коронавирусом.
Напомним, Разумков объяснил, почему Рада не будет рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год.
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