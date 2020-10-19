Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 20 октября, фото: Сергей Ковальчук

https://racurs.ua/n145297-vneocherednoe-zasedanie-rady-chto-budut-rassmatrivat-deputaty.html

Ракурс

Верховная Рада 20 октября соберется на внеочередное заседание.

Запланированного ранее рассмотрения государственного бюджета на 2021 год не будет, однако депутаты рассмотрят другой важный вопрос — постановление № 4228, которое касается вопросов борьбы с коронавирусом. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об этом сегодня, 19 октября, во время согласительного совета.

Это постановление предусматривает:

создание Национального штаба противодействия биологическими угрозами;

создание «горячей» линии, куда может обратиться человек с симптомами коронавируса;

создание мобильных бригад, которые будут собирать биологические материалы у пациентов на дому, для обеспечения ранней самоизоляции людей с подозрением на COVID-19;

развитие государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки;

обеспечение обязательного государственного страхования на случай заболевания инфекционной болезнью медработников.

Рада 20 октября начнет работу в 10.00 с выступлений представителей фракций и групп.

На 10.30 запланировано выступление президента Украины с обращением к Верховной Раде. Ожидается, что это выступление займет примерно час.

После этого Рада рассмотрит постановление № 4228 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».

Кроме того, запланировано заслушать в Раде министра здравоохранения Украины Максима Степанова о текущей ситуации с коронавирусом.

Напомним, Разумков объяснил, почему Рада не будет рассматривать проект государственного бюджета на 2021 год.