Понад 40 млн заражень COVID-19 зафіксували в усьому світі

Пандемія коронавірусу у світі. Карта: coronavirus.jhu.edu

https://racurs.ua/ua/n145329-ponad-40-mln-zarajen-covid-19-zafiksuvaly-v-usomu-sviti.html

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Пандемія коронавірусу призвела до заражень COVID-19 40 млн 346 тис. 78 осіб в усьому світі.

Лише за минулу добу, 19 жовтня, інфікувалися 448 тис. 822 осіб. Хвороба забрала життя 1 млн 117 тис. 577 осіб. Подолати коронавірус змогли 27 млн 628 тис. 198 осіб. Про це повідомляється на веб-сторінці американського Університету Джонса Хопкінса.

У Сполучених Штатах Америки, Індії та Бразилії зафіксовано найбільше заражень — 5 млн та більше. Так, у США захворіли 8 млн 212 тис. 981 осіб, а померли 220 тис. 119 хворих. Понад 3,2 млн американців вже вилікувалися від коронавірусу.

Другу позицію за лідерством поширення COVID-19 посіла Індія — тут заразилися 7 млн 550 тис. 273 громадян, а померли 114 тис. 610 осіб. У Бразилії коронавірус підхопили 5 млн 250 тис. 727 осіб, мерли 154 тис. 176 хворих.

Нагадаємо, експерти заявили, що Україна впевнено йде до найгіршого сценарію пандемії COVID-19. Не виключається, що з листопаді в Україні щодня можуть фіксувати до 10 тис. нових заражень коронавірусом.

Зеленський заявив, що в Україні повернуть карантин, якщо щодоби фіксуватимуть понад 9,5 тис. випадків зараження COVID-19.