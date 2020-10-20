Более 40 млн заражений COVID-19 зафиксировали во всем мире

Пандемия коронавируса в мире. Карта: coronavirus.jhu.edu

https://racurs.ua/n145329-bolee-40-mln-zarajeniy-covid-19-zafiksirovali-vo-vsem-mire.html

Ракурс

Пандемия коронавируса привела к заражению COVID-19 40 млн 346 тыс. 78 человек во всем мире.

Только за минувшие сутки, 19 октября, инфицировались 448 тыс. 822 человек. Болезнь унесла жизни 1 млн 117 тыс. 577 человек. Преодолеть коронавирус смогли 27 млн 628 тыс. 198 человек. Об этом сообщается на веб-странице американского Университета Джонса Хопкинса.

В Соединенных Штатах Америки, Индии и Бразилии зафиксировано больше всего заражений — по 5 млн и более. Так, в США заболели 8 млн 212 тыс. 981 человек, а умерли 220 тыс. 119 больных. Более 3,2 млн американцев уже излечились от коронавируса.

Вторую позицию за лидерством распространения COVID-19 заняла Индия — здесь заразились 7 млн 550 тыс. 273 граждан, а умерли 114 тыс. 610 человек. В Бразилии коронавирус подхватили 5 млн 250 тыс. 727 человек, мерли 154 тыс. 176 больных.

Напомним, эксперты заявили, что Украина уверенно идет к худшему сценарию пандемии COVID-19. Не исключается, что с ноября в Украине ежедневно могут фиксировать до 10 тыс. новых заражений коронавирусом.

Зеленский заявил, что в Украине вернут карантин, если ежесуточно будут фиксировать более 9,5 тыс. случаев заражения COVID-19.