Единственное условие возвращения Украины к жесткому карантину назвал Зеленский

Зеленский назвал условие внедрения жесткого карантина. Фото: president.gov.ua

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Жесткий карантин в Украине введут, если ежесуточно будут фиксировать более 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

Медицинская система окажется в критическом состоянии, если каждого дня будет болеть такое количество украинцев. Карантин придется ужесточить, но экономика от этого сильно пострадает. Также государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медицинские учреждения только на лечение зараженных коронавирусом. Об этом 19 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями, передает Офис президента.

Глава государства отметил, что можно снизить количество случаев заболеваемости. Это можно сделать, если удастся уменьшить пребывание людей в местах массового скопления — церквях или других помещениях во время различных мероприятий.

Зеленский призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопление людей и увеличить социальную дистанцию. Президент посоветовал перевести богослужения в онлайн-режим.

Ранее сообщалось, что 19 октября, заработали новые карантинные зоны — восемь областных центров оказались в строжайшей, «красной» зоне.

Напомним, эксперты заявили, что Украина уверенно идет к худшему сценарию пандемии COVID-19. Не исключается, что в ноябре в Украине ежедневно могут фиксировать до 10 тыс. новых заражений коронавирусом.