Борьба с коронавирусом. Фото: Pixabay

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На внеочередном заседании Верховной Рады 20 октября запланированного рассмотрения госбюджета-2021 не будет. По словам спикера Дмитрия Разумкова, документ еще не готов. Вместо этого депутаты рассмотрят другой важный вопрос, касающийся борьбы с коронавирусом, — проект постановления №4228 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз». Инициатором проекта является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, не так давно переболевшая ковидом.

Борьба с коронавирусом: еще одна телефонная линия и бесплатное тестирование

Проект постановления №4228 предусматривает, во-первых, создание Национального штаба противодействия биологическим угрозам. Как говорится в документе, Национальный штаб должен осуществлять координацию деятельности всех органов власти. Предусматривается ряд мер по защите как граждан, так и медиков. По мнению авторов проекта, перво-наперво следует безотлагательно ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию, куда могут позвонить граждане, которые «имеют симптомы или болеют коронавирусной болезнью, с целью проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных с момента обнаружения первых симптомов».

А ведь уже существует горячая телефонная линия Минздрава, не менее горячие линии в регионах по вопросам борьбы с коронавирусом COVID-19. Насколько еще одна телефонная линия улучшит доступность бесплатного тестирования для каждого из нас? Увы, сегодня соцсети (и не только) полны историй, когда семейные врачи не дают направление на бесплатный ПЦР-тест. А результатов тестирования от государства приходится ждать непозволительно долго — 7‒9 дней. За это время можно выздороветь или, не дай Бог, попасть в больницу. Поэтому пациенты вынуждены тестироваться за свой счет. Стоимость ПЦР-теста на новый коронавирус в частных лабораториях варьируется от 700 до 2500 грн. Нужно ли говорить, что такая цена далеко не всем по карману? В проекте постановления обещают решить и этот вопрос.

«Обеспечить эффективную бесплатную диагностику и тестирование на коронавирусную болезнь (COVID-19)» — еще одна задача для национального штаба противодействия биологическим угрозам. Решить ее предполагается «путем создания и развития государственной региональной сети вирусологических лабораторий с общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки, в которую должны входить региональные высокопроизводительные лабораторные комплексы и вирусологические лаборатории при опорных больницах оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни (COVID-19)».

С начала пандемии прошло девять месяцев, однако гослаборатории все так же продолжают тонуть в тестах. Так, утром в понедельник, 19 октября, в Харьковском областном лабораторном центре насчитывалось 4500 необработанных образцов, в Киевском городском лабораторном центре — 3400, в Донецкой области — 5500... Если мощность частных лабораторий позволяет им делать 6‒8 тыс. ПЦР-тестов в день, то государственных — до 1000. Только 9 октября правительство наконец-то решило, что частные лаборатории смогут делать бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию. Однако уже на следующий день министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что частники будут лишь осуществлять анализ переданных им и собранных государством образцов на своем лабораторном оборудовании. Другими словами, за обращение и тестирование в частных лабораториях пациенты и в дальнейшем будут платить сами.

Мобильные бригады, бесплатные лекарства и страхование медработников

Еще одна «новелла» — создание мобильных бригад, которые будут делать забор биологического материала у пациентов на дому для обеспечения ранней самоизоляции людей с подозрением на COVID-19. Такие бригады уже существуют. Правда, не всегда приезжают. В проекте документа предполагается формирование «необходимого количества мобильных бригад», а время забора биологического материла «должно составлять не более четырех часов после обращения пациента на горячую телефонную линию» — просто медицинский рай!

Многообещающий пункт — обеспечение бесплатными лекарствами для амбулаторного лечения больных (то есть тех, кто находится дома), медицинских консультаций и т. п. «Создать условия для эффективного лечения больных коронавирусной болезнью в амбулаторных условиях путем восстановления на уровне местного самоуправления системы неотложной медицинской помощи — медицинских бригад минимального состава (водитель + врач общей практики), обеспеченных специализированными медицинским автотранспортом, средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и протоколами лечения», — говорится в документе. Реагирование на вызов и посещение пациента дома должно осуществляться такой медицинской бригадой в срок до шести часов.

Повышение эффективности лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах. Планируется полностью оснастить необходимым оборудованием сеть медучреждений, предоставляющих стационарную медицинскую помощь инфекционным больным (исходя из необходимого нормативного количества, рассчитанного на имеющееся население). Это стационарные и реанимационные койки, КТ, ИВЛ, ЭКМО и оснащение медицинским кислородом не менее 80% коек для лечения COVID-19. «Организация дополнительных коек для лечения коронавирусной болезни должна осуществляться без уменьшения коечного фонда для лечения других заболеваний», — уточняется в документе.

Защита медицинских работников. В документе предлагается обязательное государственное страхование на случай заболевания инфекционной болезнью медработников (в размере 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц). Для улучшения условий труда людей в белых халатах, оказывающих медицинскую помощь инфекционным больным, предусмотрено создание мест отдыха при учреждениях здравоохранения и обеспечение работников бесплатным питанием. А норму законодательства о предоставлении дополнительной доплаты в размере до 300% месячной зарплаты предлагается расширить на немедицинских работников бригад экстренной медицинской помощи, на всех работников учреждений здравоохранения, оказывающих медпомощь при COVID-19.

Социальная поддержка для ковид-пациентов. Авторы документа пишут о создании в регионах медицинских и патронатных служб, обеспечивающих жизнедеятельность социально незащищенных ковид-больных, находящихся на самоизоляции в домашних условиях. Также рекомендуют изыскать возможности для длительного социального дистанцирования и самоизоляции граждан Украины из групп риска (пожилые люди старше 65 лет, лица, имеющие тяжелые хронические заболевания, и т. д.).

Сколько будет стоить госбюджету борьба с коронавирусом

Проектом постановления предлагается предусмотреть в госбюджете-2021 субвенцию местным бюджетам для обеспечения «полного бюджетного содержания учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь при инфекционных заболеваниях», увеличение финансирования экстренной медицинской помощи. На развитие сети инфекционных больниц и лабораторных центров — не менее 1 млрд грн.

Авторы проекта постановления о борьбе с коронавирусом рекомендуют выделить отдельную бюджетную программу для обеспечения готовности системы здравоохранения реагировать на вспышки COVID-19, на обеспечение средствами индивидуальной защиты медиков и др. — с суммарным финансированием не менее 800 млн грн. Еще одна отдельная бюджетная программа — на проведение мероприятий по борьбе с эпидемиями (так называемый эпидемиологический фонд) — по меньшей мере 500 млн грн.

Все это читать, безусловно, интересно. Как роман-антиутопию. Как мантру, например, о бесплатном лечении COVID-19 в условиях стационара. Да, базовый пакет действительно бесплатен для пациента. Но все чаще мы слышим от знакомых, читаем в соцсетях, что коронавирусную инфекцию лечить очень дорого, за многое приходится платить из собственного кармана. По данным Национальной службы здоровья, на одного ковид-пациента выделяется 20‒45 тыс. грн в зависимости от тяжести протекания заболевания. А вот по словам главного врача львовского Центра легочного здоровья Любомира Рака, выплат вполне хватает на зарплаты врачам, а все остальное покрывается процентов на 20. По его подсчетам, сегодня один день в больнице стоит пациенту 2000‒2500 грн (и это только медикаментозное обеспечение), а если человек попадает в реанимацию, то сумма увеличивается до 5000‒6000 грн в день.

Спустившись на грешную украинскую землю, как не вспомнить Фонд борьбы с коронавирусом COVID-19? Из которого на социальную защиту ушло 8,8 млрд грн (из 10,6 млрд грн выделенных средств), на обеспечение правопорядка — 2,4 млрд грн (из 2,5 млрд грн). На строительство и ремонт дорог — 7,2 млрд из 35 млрд грн. А вот на здравоохранение использовано 583 млн грн из 16,3 млрд грн (по состоянию на 1 сентября). Самое удивительное, что по некоторым программам финансирование еще не началось. Например, приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения стоимостью 5,3 млрд грн.