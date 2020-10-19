Боротьба з коронавірусом. Фото: Pixabay

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На позачерговому засіданні Верховної Ради 20 жовтня запланованого розгляду держбюджету-2021 не буде. За словами спікера Дмитра Разумкова, документ ще не готовий. Натомість депутати розглянуть інше важливе питання, що стосується боротьби з коронавірусом, — проект постанови №4228 «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз». Ініціатором проекту є лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка не так давно перехворіла на ковід.

Боротьба з коронавірусом: ще одна телефонна лінія та безкоштовне тестування

Проект постанови №4228 передбачає, по-перше, створення Національного штабу протидії біологічним загрозам. Як сказано в документі, Національний штаб має здійснювати координацію діяльності всіх органів влади. Передбачається низка заходів щодо захисту як громадян, так і медиків. На думку авторів проекту, насамперед треба невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію, куди можуть зателефонувати громадяни, які «мають симптоми або хворіють на коронавірусну хворобу, з метою проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих з моменту виявлення перших симптомів».

Але ж уже існує гаряча телефонна лінія Міністерства охорони здоров'я, не менш гарячі лінії в регіонах з питань боротьби з коронавірусом COVID-19. Наскільки ще одна телефонна лінія поліпшить доступність безкоштовного тестування для кожного з нас? На жаль, сьогодні соцмережі (і не тільки) сповнені історій, коли сімейні лікарі не дають направлення на безкоштовний ПЛР-тест. А результатів тестування від держави доводиться чекати надто довго — 7‒9 днів. За цей час можна одужати або, не дай Боже, потрапити в лікарню. Тому пацієнти змушені тестуватися за власний кошт. Вартість ПЛР-тесту на новий коронавірус у приватних лабораторіях варіюється від 700 до 2500 грн. Чи потрібно говорити, що така ціна далеко не всім по кишені? У проекті постанови обіцяють вирішити і це питання.

«Забезпечити ефективну безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу (COVID-19)» — ще одне завдання для національного штабу протидії біологічним загрозам. Розв’язати його передбачається «шляхом утворення та розбудови державної регіональної мережі вірусологічних лабораторій із загальною потужністю понад 100 тис. досліджень на добу, до якої мають входити регіональні високопродуктивні лабораторні комплекси та вірусологічні лабораторії при опорних лікарнях надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19)».

Від початку пандемії минуло дев'ять місяців, проте держлабораторії все так само продовжують тонути в тестах. Так, вранці в понеділок, 19 жовтня, в Харківському обласному лабораторному центрі налічувалося 4500 необроблених зразків, у Київському міському лабораторному центрі — 3400, в Донецькій області — 5500... Якщо потужність приватних лабораторій дозволяє їм робити 6‒8 тис. ПЛР-тестів на день, то державних — до 1000. Тільки 9 жовтня уряд нарешті вирішив, що приватні лабораторії зможуть робити безкоштовне тестування на коронавірусну інфекцію. Однак уже наступного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що приватники будуть лише здійснювати аналіз переданих їм і зібраних державою зразків на своєму лабораторному устаткуванні. Іншими словами, за звернення і тестування у приватних лабораторіях пацієнти і надалі платитимуть самі.

Мобільні бригади, безкоштовні ліки та страхування медпрацівників

Ще одна «новела» — створення мобільних бригад, які робитимуть забір біологічного матеріалу у пацієнтів вдома для забезпечення ранньої самоізоляції людей з підозрою на COVID-19. Такі бригади вже існують. Щоправда, не завжди приїжджають. У проекті документа передбачається формування «необхідної кількості мобільних бригад», а час забору біологічного матеріалу «має становити не більш як чотири години після звернення пацієнта на гарячу телефонну лінію» — просто медичний рай!

Багатонадійний пункт — забезпечення безкоштовними ліками для амбулаторного лікування хворих (тобто тих, хто перебуває вдома), медичних консультацій тощо. «Створити умови для ефективного лікування хворих на коронавірусну хворобу в амбулаторних умовах через відновлення на рівні місцевого самоврядування системи невідкладної медичної допомоги — медичних бригад мінімального складу (водій + лікар загальної практики), забезпечених спеціалізованими медичним автотранспортом, засобами індивідуального захисту, медичними виробами та протоколами лікування», — йдеться в документі. Реагування на виклик і відвідування пацієнта вдома має здійснюватися такою медичною бригадою у строк до шести годин.

Підвищення ефективності лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією у стаціонарах. Планується повністю оснастити необхідним обладнанням мережу медзакладів, які надають стаціонарну медичну допомогу інфекційним хворим (виходячи з необхідної нормативної кількості, розрахованої на наявне населення). Це стаціонарні і реанімаційні ліжка, КТ, ШВЛ, ЕКМО та оснащення медичним киснем не менш як 80% ліжок для лікування COVID-19. «Організація додаткових ліжок для лікування коронавірусної хвороби повинна здійснюватися без зменшення ліжкового фонду для лікування інших захворювань», — уточнюється в документі.

Захист медичних працівників. У документі пропонується обов'язкове державне страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу медпрацівників (у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб). Для поліпшення умов праці людей у білих халатах, які надають медичну допомогу інфекційним хворим, передбачено створення місць відпочинку при закладах охорони здоров'я та забезпечення працівників безкоштовним харчуванням. А норму законодавства про надання додаткової доплати в розмірі до 300% місячної зарплати пропонується розширити на немедичних працівників бригад екстреної медичної допомоги, на всіх працівників закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу при COVID-19.

Соціальна підтримка для ковід-пацієнтів. Автори документа пишуть про створення в регіонах медичних і патронатних служб, що забезпечують життєдіяльність соціально незахищених ковід-хворих, які перебувають на самоізоляції в домашніх умовах. Також рекомендують вишукати можливості для тривалого соціального дистанціювання і самоізоляції громадян України з груп ризику (літні люди, старші за 65 років, особи, які мають важкі хронічні захворювання, тощо).

Скільки коштуватиме держбюджету боротьба з коронавірусом

Проектом постанови пропонується передбачити в держбюджеті-2021 субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення «повного бюджетного утримання закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу при інфекційних захворюваннях», збільшення фінансування екстреної медичної допомоги. На розвиток мережі інфекційних лікарень і лабораторних центрів — щонайменше 1 млрд грн.

Автори проекту постанови про боротьбу з коронавірусом рекомендують виділити окрему бюджетну програму для забезпечення готовності системи охорони здоров'я реагувати на спалахи COVID-19, на забезпечення засобами індивідуального захисту медиків та ін. — з сумарним фінансуванням не менш як 800 млн грн. Ще одна окрема бюджетна програма — на проведення заходів із боротьби з епідеміями (так званий епідеміологічний фонд) — щонайменше 500 млн грн.

Все це читати, безумовно, цікаво. Як роман-антиутопію. Як мантру, наприклад, про безкоштовне лікування COVID-19 в умовах стаціонару. Так, базовий пакет дійсно безкоштовний для пацієнта. Але дедалі частіше ми чуємо від знайомих, читаємо в соцмережах, що коронавірусну інфекцію лікувати дуже дорого, багато за що доводиться платити з власної кишені. За даними Національної служби здоров'я, на одного ковід-пацієнта виділяється 20‒45 тис. грн залежно від тяжкості перебігу захворювання. А ось за словами головного лікаря львівського Центру легеневого здоров'я Любомира Рака, виплат цілком вистачає на зарплати лікарям, а все решта покривається відсотків на 20. За його підрахунками, сьогодні один день у лікарні коштує пацієнтові 2000‒2500 грн (і це тільки медикаментозне забезпечення), а якщо людина потрапляє в реанімацію, то сума збільшується до 5000‒6000 грн на день.

Спустившись на грішну українську землю, як не згадати Фонд боротьби з коронавірусом COVID-19? З якого на соціальний захист пішло 8,8 млрд грн (з 10,6 млрд грн виділених коштів), на забезпечення правопорядку — 2,4 млрд грн (з 2,5 млрд грн). На будівництво і ремонт доріг — 7,2 млрд з 35 млрд грн. А ось на охорону здоров'я використано 583 млн грн з 16,3 млрд грн (станом на 1 вересня). Найдивовижніше, що за деякими програмами фінансування ще не почалося. Наприклад, придбання обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я вартістю 5,3 млрд грн.