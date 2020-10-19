56 действующих нардепов баллотируются на местных выборах — стали известны их именаhttps://racurs.ua/n145323-56-deystvuuschih-nardepov-ballotiruutsya-na-mestnyh-vyborah-stali-izvestny-ih-imena.htmlРакурс
На местных выборах в Украине баллотируются 56 действующих нардепов — 36 парламентариев идут в областные советы, 18 депутатов ВРУ в городские советы, а четыре — в районные советы.
В 86% случаев действующий парламентарий занимает первое место в избирательном списке в облсовет. Стопроцентно нардепы идут первыми в списках кандидатов в городские или райсоветы. В избирательных бюллетенях подавляющее большинство нардепов значатся как лидеры партий. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
По четыре депутата ВРУ баллотируются в Волынский и Одесский областной советы. По три нардепа идут в Винницкий, Львовский и Хмельницкий облсоветы.
Два десятка депутатов, которые зарегистрированы кандидатами в местные советы и на должности городских голов являются представителями группы «За будущее». Девять являются представителями ОПЗЖ, а семь — «Слуги народа». Еще четыре кандидата — члены «Батькивщины», а два представляют «Голос».
В ОПОРе отметили, что ни один нардеп не хочет стать депутатом сельского или поселкового совета.
15 народных депутатов баллотируются на должность городского головы:
- Ирина Верещук («Слуга народа»), Алексей Кучеренко («Батькивщина») и Сергей Шахов (группа «Доверие») — Киев;
- Ярослав Руцишин («Голос»), Олег Синютка («Европейская солидарность») — Львов;
- Николай Скорик — «Оппозиционная платформа — За жизнь») — Одесса;
- Александр Фельдман — «Оппозиционная платформа — За жизнь») — Харьков;
- Антон Поляков (группа «За будущее») — Чернигов;
- Игорь Колыхаев (группа «за будущее») — Херсон;
- Александра Устинова («Голос») — Винница;
- Татьяна Рябуха («Слуга народа») — Сумы;
- Зиновий Андреевич («Слуга народа») — Надворная;
- Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровск;
- Владимир Крейденко («Слуга народа») — Мелитополь;
- Николай Бабенко (группа «Доверие») — Белая Церковь.
Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что в 24 городах в выборах городских голов принимают участие так называемые кандидаты-клоны — лица с одинаковыми фамилиями. В большинстве случаев речь идет о регистрации двух-трех человек с одинаковой фамилией. Иногда совпадают и имена кандидатов.