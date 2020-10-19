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Полсотни действующих нардепов баллотируются на местных выборах. Фото: 6262.com.ua

56 действующих нардепов баллотируются на местных выборах — стали известны их имена

19 окт 2020, 21:47
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На местных выборах в Украине баллотируются 56 действующих нардепов — 36 парламентариев идут в областные советы, 18 депутатов ВРУ в городские советы, а четыре — в районные советы.

В 86% случаев действующий парламентарий занимает первое место в избирательном списке в облсовет. Стопроцентно нардепы идут первыми в списках кандидатов в городские или райсоветы. В избирательных бюллетенях подавляющее большинство нардепов значатся как лидеры партий. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По четыре депутата ВРУ баллотируются в Волынский и Одесский областной советы. По три нардепа идут в Винницкий, Львовский и Хмельницкий облсоветы.

Два десятка депутатов, которые зарегистрированы кандидатами в местные советы и на должности городских голов являются представителями группы «За будущее». Девять являются представителями ОПЗЖ, а семь — «Слуги народа». Еще четыре кандидата — члены «Батькивщины», а два представляют «Голос».

В ОПОРе отметили, что ни один нардеп не хочет стать депутатом сельского или поселкового совета.


15 народных депутатов баллотируются на должность городского головы:

  • Ирина Верещук («Слуга народа»), Алексей Кучеренко («Батькивщина») и Сергей Шахов (группа «Доверие») — Киев;
  • Ярослав Руцишин («Голос»), Олег Синютка («Европейская солидарность») — Львов;
  • Николай Скорик — «Оппозиционная платформа — За жизнь») — Одесса;
  • Александр Фельдман — «Оппозиционная платформа — За жизнь») — Харьков;
  • Антон Поляков (группа «За будущее») — Чернигов;
  • Игорь Колыхаев (группа «за будущее») — Херсон;
  • Александра Устинова («Голос») — Винница;
  • Татьяна Рябуха («Слуга народа») — Сумы;
  • Зиновий Андреевич («Слуга народа») — Надворная;
  • Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровск;
  • Владимир Крейденко («Слуга народа») — Мелитополь;
  • Николай Бабенко (группа «Доверие») — Белая Церковь.

Напомним, в Комитете избирателей Украины заявили, что в 24 городах в выборах городских голов принимают участие так называемые кандидаты-клоны — лица с одинаковыми фамилиями. В большинстве случаев речь идет о регистрации двух-трех человек с одинаковой фамилией. Иногда совпадают и имена кандидатов.


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