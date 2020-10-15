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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Экспресс-Новости»

В 24 городах на должности мэров баллотируются «клоны» — детали

15 окт 2020, 15:31
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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

В настоящее время в 24 городах в выборах городских голов участвуют так называемые кандидаты-клоны — лица с одинаковыми фамилиями. Об этом в своем Фейсбуке сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Кандидаты-клоны зарегистрированы в таких городах:

  • Ужгороде;
  • Умани;
  • Нежине;
  • Верхнеднепровске;
  • Рахове;
  • Энергодаре;
  • Борисполе;
  • Тетиеве;
  • Кременной;
  • Сватово;
  • Старобельске;
  • Глинянах;
  • Вознесенске;
  • Арцизе;
  • Болграде;
  • Татарбунарах;
  • Решетиловке;
  • Костополе;
  • Бериславе;
  • Каховке;
  • Олешках;
  • Херсоне;
  • Умани;
  • Вашковцах.

Отмечается, что в большинстве случаев речь идет о регистрации двух-трех человек с одинаковой фамилией. Иногда совпадают и имена:


  • в Ужгороде баллотируются двое Богданов Андреевых (действующий мэр и мужчина, которого до 24 сентября 2019 года звали Слободян Павел Ярославович), а также Иван Андреев;
  • в Умани баллотируются трое Александров Цебриев (действующий мэр, а также граждане, которых в прошлом звали Василий Берчук и Андрей Чалапчий).

Своеобразный рекорд установлен в Кременной Луганской области, где зарегистрированы сразу три пары «клонов» (по два человека с фамилиями Похила, Прокопенко и Чехута).

Напомним, эксперты недавно проанализировали процент выполнения предвыборных программ мэрами крупных городов.

Источник: Ракурс


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