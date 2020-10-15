Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Экспресс-Новости»

https://racurs.ua/n145164-v-24-gorodah-doljnosti-merov-ballotiruutsya-klony-detali.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

В настоящее время в 24 городах в выборах городских голов участвуют так называемые кандидаты-клоны — лица с одинаковыми фамилиями. Об этом в своем Фейсбуке сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).

Кандидаты-клоны зарегистрированы в таких городах:

Ужгороде;

Умани;

Нежине;

Верхнеднепровске;

Рахове;

Энергодаре;

Борисполе;

Тетиеве;

Кременной;

Сватово;

Старобельске;

Глинянах;

Вознесенске;

Арцизе;

Болграде;

Татарбунарах;

Решетиловке;

Костополе;

Бериславе;

Каховке;

Олешках;

Херсоне;

Умани;

Вашковцах.

Отмечается, что в большинстве случаев речь идет о регистрации двух-трех человек с одинаковой фамилией. Иногда совпадают и имена:

в Ужгороде баллотируются двое Богданов Андреевых (действующий мэр и мужчина, которого до 24 сентября 2019 года звали Слободян Павел Ярославович), а также Иван Андреев;

в Умани баллотируются трое Александров Цебриев (действующий мэр, а также граждане, которых в прошлом звали Василий Берчук и Андрей Чалапчий).

Своеобразный рекорд установлен в Кременной Луганской области, где зарегистрированы сразу три пары «клонов» (по два человека с фамилиями Похила, Прокопенко и Чехута).

Напомним, эксперты недавно проанализировали процент выполнения предвыборных программ мэрами крупных городов.