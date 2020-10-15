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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, фото: «Экспресс-Новости»
В 24 городах на должности мэров баллотируются «клоны» — деталиhttps://racurs.ua/n145164-v-24-gorodah-doljnosti-merov-ballotiruutsya-klony-detali.htmlРакурс
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
В настоящее время в 24 городах в выборах городских голов участвуют так называемые кандидаты-клоны — лица с одинаковыми фамилиями. Об этом в своем Фейсбуке сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины (КИУ).
Кандидаты-клоны зарегистрированы в таких городах:
- Ужгороде;
- Умани;
- Нежине;
- Верхнеднепровске;
- Рахове;
- Энергодаре;
- Борисполе;
- Тетиеве;
- Кременной;
- Сватово;
- Старобельске;
- Глинянах;
- Вознесенске;
- Арцизе;
- Болграде;
- Татарбунарах;
- Решетиловке;
- Костополе;
- Бериславе;
- Каховке;
- Олешках;
- Херсоне;
- Умани;
- Вашковцах.
Отмечается, что в большинстве случаев речь идет о регистрации двух-трех человек с одинаковой фамилией. Иногда совпадают и имена:
- в Ужгороде баллотируются двое Богданов Андреевых (действующий мэр и мужчина, которого до 24 сентября 2019 года звали Слободян Павел Ярославович), а также Иван Андреев;
- в Умани баллотируются трое Александров Цебриев (действующий мэр, а также граждане, которых в прошлом звали Василий Берчук и Андрей Чалапчий).
Своеобразный рекорд установлен в Кременной Луганской области, где зарегистрированы сразу три пары «клонов» (по два человека с фамилиями Похила, Прокопенко и Чехута).
Напомним, эксперты недавно проанализировали процент выполнения предвыборных программ мэрами крупных городов.
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