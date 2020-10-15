Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Экспресс-Новости»

https://racurs.ua/ua/n145164-u-24-mistah-na-posady-meriv-balotuutsya-klony-detali.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Наразі у 24 містах у виборах міських голів беруть участь так звані кандидати-клони — особи із однаковими прізвищами. Про це у своєму Фейсбуці повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Кандидати-клони зареєстровані в таких містах:

Ужгороді;

Умані;

Ніжині;

Верхньодніпровську;

Рахові;

Енергодарі;

Борисполі;

Тетієві;

Кремінній;

Сватово;

Старобільську;

Глинянах;

Вознесенську;

Арцизі;

Болграді;

Татарбунарах;

Решетилівці;

Костопілі;

Бериславі;

Каховці;

Олешках;

Херсоні;

Умані;

Вашківцях.

Зазначається, що в більшості випадків йдеться про реєстрацію двох-трьох осіб із однаковим прізвищем. Інколи співпадають і імена:

в Ужгороді балотуються двоє Богданів Андріїв (чинний міський голова та чоловік, якого до 24 вересня 2019 року звали Слободян Павло Ярославович), а також Іван Андріїв;

в Умані балотуються троє Олександрів Цебріїв (чинний міський голова, а також особи, яких у минулому звали Василь Берчук та Андрій Чалапчій).

Своєрідний рекорд встановлено у Кремінній Луганської області, де зареєстровані відразу три пари «клонів» (по дві особи з прізвищами Похила, Прокопенко та Чехута).

Нагадаємо, експерти нещодавно проаналізували відсоток виконання передвиборчих програм мерами великих міст.