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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Экспресс-Новости»
У 24 містах на посади мерів балотуються «клони» — деталіhttps://racurs.ua/ua/n145164-u-24-mistah-na-posady-meriv-balotuutsya-klony-detali.htmlРакурс
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.
Наразі у 24 містах у виборах міських голів беруть участь так звані кандидати-клони — особи із однаковими прізвищами. Про це у своєму Фейсбуці повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).
Кандидати-клони зареєстровані в таких містах:
- Ужгороді;
- Умані;
- Ніжині;
- Верхньодніпровську;
- Рахові;
- Енергодарі;
- Борисполі;
- Тетієві;
- Кремінній;
- Сватово;
- Старобільську;
- Глинянах;
- Вознесенську;
- Арцизі;
- Болграді;
- Татарбунарах;
- Решетилівці;
- Костопілі;
- Бериславі;
- Каховці;
- Олешках;
- Херсоні;
- Умані;
- Вашківцях.
Зазначається, що в більшості випадків йдеться про реєстрацію двох-трьох осіб із однаковим прізвищем. Інколи співпадають і імена:
- в Ужгороді балотуються двоє Богданів Андріїв (чинний міський голова та чоловік, якого до 24 вересня 2019 року звали Слободян Павло Ярославович), а також Іван Андріїв;
- в Умані балотуються троє Олександрів Цебріїв (чинний міський голова, а також особи, яких у минулому звали Василь Берчук та Андрій Чалапчій).
Своєрідний рекорд встановлено у Кремінній Луганської області, де зареєстровані відразу три пари «клонів» (по дві особи з прізвищами Похила, Прокопенко та Чехута).
Нагадаємо, експерти нещодавно проаналізували відсоток виконання передвиборчих програм мерами великих міст.
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