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Ракурс
Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, фото: «Экспресс-Новости»

У 24 містах на посади мерів балотуються «клони» — деталі

15 жов 2020, 15:31
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Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Наразі у 24 містах у виборах міських голів беруть участь так звані кандидати-клони — особи із однаковими прізвищами. Про це у своєму Фейсбуці повідомляє прес-служба Комітету виборців України (КВУ).

Кандидати-клони зареєстровані в таких містах:

  • Ужгороді;
  • Умані;
  • Ніжині;
  • Верхньодніпровську;
  • Рахові;
  • Енергодарі;
  • Борисполі;
  • Тетієві;
  • Кремінній;
  • Сватово;
  • Старобільську;
  • Глинянах;
  • Вознесенську;
  • Арцизі;
  • Болграді;
  • Татарбунарах;
  • Решетилівці;
  • Костопілі;
  • Бериславі;
  • Каховці;
  • Олешках;
  • Херсоні;
  • Умані;
  • Вашківцях.

Зазначається, що в більшості випадків йдеться про реєстрацію двох-трьох осіб із однаковим прізвищем. Інколи співпадають і імена:


  • в Ужгороді балотуються двоє Богданів Андріїв (чинний міський голова та чоловік, якого до 24 вересня 2019 року звали Слободян Павло Ярославович), а також Іван Андріїв;
  • в Умані балотуються троє Олександрів Цебріїв (чинний міський голова, а також особи, яких у минулому звали Василь Берчук та Андрій Чалапчій).

Своєрідний рекорд встановлено у Кремінній Луганської області, де зареєстровані відразу три пари «клонів» (по дві особи з прізвищами Похила, Прокопенко та Чехута).

Нагадаємо, експерти нещодавно проаналізували відсоток виконання передвиборчих програм мерами великих міст.

Джерело: Ракурс


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