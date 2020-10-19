Півсотні діючих нардепів балотуються на місцевих виборах. Фото: 6262.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145323-56-diuchyh-nardepiv-balotuutsya-na-miscevyh-vyborah-staly-vidomi-yihni-imena.html

Ракурс

На місцевих виборах в Україні балотуються 56 діючих нардепів — 36 парламентарів йдуть в обласні ради, 18 депутатів ВРУ у міські ради, а четверо — в районні ради.

У 86% випадків чинний парламентар займає перше місце у виборчому списку до облради. Стовідсотково нардепи йдуть першими у списках кандидатів у міські чи райради. У виборчих бюлетенях переважна більшість нардепів значаться як лідери партій. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

По четверо депутатів ВРУ балотуються до Волинської та Одеський обласної ради. По троє нардепів йдуть у Вінницьку, Львівську та Хмельницьку облради.

Два десятки депутатів, які зареєстровані кандидатами до місцевих рад та на посади міських голів є представниками групи «За майбутнє". Дев’ятеро є представниками ОПЗЖ, а семеро — «Слуги народу». Ще четверо кандидатів — члени «Батьківщини», а двоє представляють «Голос».

В ОПОРі наголосили, що жоден нардеп не хоче стати депутатом сільської чи селищної ради.

15 народних депутатів балотуються на посаду міського голови:

Ірина Верещук («Слуга народу»), Олексій Кучеренко («Батьківщина») і Сергій Шахов (група «Довіра») — Київ;

Ярослав Руцишин («Голос»), Олег Синютка («Європейська солідарність») — Львів;

Микола Скорик («Опозиційна платформа — За життя») — Одеса;

Олександр Фельдман («Опозиційна платформа — За життя») — Харків;

Антон Поляків (група «За майбутнє") — Чернігів;

Ігор Колихаєв (група «За майбутнє") — Херсон;

Олександра Устінова («Голос») — Вінниця;

Тетяна Рябуха («Слуга народу») — Суми;

Зіновій Андрійович («Слуга народу») — Надвірна;

Руслан Требушкін (позафракційний) — Покровськ;

Володимир Крейденко («Слуга народу») — Мелітополь;

Микола Бабенко (група «Довіра») — Біла Церква.

Нагадаємо, у Комітеті виборців України заявили, що у 24 містах у виборах міських голів беруть участь так звані кандидати-клони — особи із однаковими прізвищами. В більшості випадків йдеться про реєстрацію двох-трьох осіб із однаковим прізвищем. Інколи співпадають і імена кандидатів.