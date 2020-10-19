Єдину умову повернення України до жорсткого карантину назвав Зеленський

Зеленський назвав умову впровадження жорсткого карантину. Фото: president.gov.ua

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Жорсткий карантин в Україні запровадять, якщо щодоби фіксуватимуть понад 9,5 тис. випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19.

Медична система опиниться в критичному стані, якщо кожного дня хворітиме така кількість українців. Карантин доведеться посилити, але економіка від цього сильно постраждає. Також держава не може щотижня збільшувати кількість ліжок та переводити медичні заклади лише на лікування заражених коронавірусом. Про це 19 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з релігійними представниками, передає Офіс президента.

Глава держави зазначив, що можна знизити кількість випадків захворюваності. Це можна зробити, якщо вдасться зменшити перебування людей у місцях масового скупчення — церквах чи інших приміщеннях під час різноманітних заходів.

Зеленський закликав представників церков та релігійних організацій влаштовувати релігійні заходи таким чином, щоб максимально зменшити скупчення людей та збільшити соціальну дистанцію. Президент порадив перевести богослужіння в онлайн-режим.

Раніше повідомлялося, що 19 жовтня, запрацювали нові карантинні зони — вісім обласних центрів опинилися в найсуворішій, «червоній» зоні.

Нагадаємо, експерти заявили, що Україна впевнено йде до найгіршого сценарію пандемії COVID-19. Не виключається, що в листопаді в Україні щодня можуть фіксувати до 10 тис. нових заражень коронавірусом.