Более 5 тыс. заражений и новый максимум смертности — в Минздраве обновили статистику COVID-19

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Смертность от COVID-19 в Украине за минувшие сутки, 19 октября, была самой высокой с начала эпидемии. От осложнений умерли 113 пациентов.

В Киеве 17 смертей за сутки, Львовской области — 13, Днепропетровской — 11, Полтавской — 10.

За сутки коронавирусное заболевание подтвердили у 5 тыс. 469 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

Всего за все время эпидемии COVID-19 в Украине подтвердили у 309 тыс. 107 человек, а 5 тыс. 786 — умерли. Сейчас продолжают лечиться более 173 тыс. человек.

Самое большое количество новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (462), Харьковской (446), Житомирской (376), Львовской (289) областях.

Согласно прогнозу Киевской школы экономики, к концу года жертвами COVID-19 могут стать 20 тыс. украинцев. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тыс. активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

В трех регионах Украины готовят немедицинские учреждения для пациентов с COVID-19. Власти провели инвентаризацию коек в институтах Национальной академии медицинских наук и больницах «Укрзализныци» в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

Напомним, что президент Украины сообщил, что жесткий карантин в Украине введут, если ежесуточно фиксировать более 9,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.