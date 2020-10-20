Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

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Эпидемия коронавируса в Киеве набирает масштабов — за минувшие сутки выявили еще 462 больных.

COVID-19 подхватили 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет, пять девочек от пяти до 17 лет и 21 мальчик от четырех месяцев до 17 лет. Также заразились 15 медиков. Умерли вчера 17 киевлян, а выздоровели 207. Об этом 20 октября сообщил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Из-за коноронавируса госпитализировали 52 пациентов, а другие лечатся дома. Больше всего больных обнаружили в Деснянском районе —97 человек. В Оболонском и Святошинском районах фиксировали 64 и 48 случаев соответственно.

С начала пандемии заболели 31 тыс. 310 киевлян, а умерли 604 пациента. Преодолеть коронавирус смогли 10 тыс. 916 жителей Киева.

Городской голова добавил, что в Киеве пока хватает тестов на коронавирус. По словам Кличко, тесты закупаются, а столичные медики увеличивают количество тестирований. Отмечается, что показатель тестирования в столице самый высокий в Украине и составляет на 20 октября почти 240 тестов на 100 тыс. жителей.

Градоначальник отметил, что в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА на обнаружение антител — сделали более 45 тыс. тестов. Исследуют образцы в частных и государственных клиниках Киева.

Напомним, 19 октября смертность от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине была самой высокой с начала эпидемии. От осложнений умерли 113 пациентов. А заболели за минувшие сутки 5 тыс. 469 человек.