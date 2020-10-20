Зеленский отправил «слуг» на передовую. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n145341-zelenskiy-otpravil-slug-na-peredovuu-podrobnosti.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал поездку 120 народных депутатов провластной фракции на Донбасс.

Поездка должна состояться в среду, 21 октября. Об этом 20 октября Владимир Зеленский заявил с трибуны парламента во время традиционного послания к Верховной Раде.

Я очень рад, что завтра 120 депутатов партии «Слуга народа» поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как когда-то — депутаты поедут на передовую, — сказал Зеленский.

По убеждению президента, там народные избранники услышат от военных и местных жителей о том, что реально происходит наДонбассе.

Он также убежден, что этому региону нужен отдельный экономический статус с налоговыми и таможенными преференциями. По его словам, работа в этом направлении уже ведется.

К слову, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что вместе с более 100 депутатами фракции также поедет на Донбасс. Избранники едут за свой счет.

Тех, кто должен поехать, определяли путем голосования. На Донбассе «слуг» развезут по секторам, также планируется ночевка депутатов в помещениях, где живут солдаты.

Напомним, что Зеленский в послании пообещал не сокращать бюджет на армию в 2021 году.