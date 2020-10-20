Зеленський відправив «слуг» на передову. Фото: liga.net

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Володимир Зеленський, президент України, анонсував поїздку 120 народних депутатів провладної фракції на Донбас.

Поїздка має відбутися у середу, 21 жовтня. Про це 20 жовтня Володимир Зеленський заявив з трибуни парламенту під час традиційного послання до Верховної Ради.

Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії «Слуга народу» поїдуть на Донбас. Не в Туреччину, не на Мальдіви, як колись — депутати поїдуть на передову, — сказав Зеленський.

На переконання президента, там народні обранці почують від військових та місцевих мешканців про те, що реально відбувається на Донбасі.

Він також переконаний, що Донбасу потрібен окремий економічний статус з податковими та митними преференціями. За його словами, робота в цьому напрямку вже ведеться.

До слова, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що разом із понад 100 однофракційцями поїде на Донбас. Обранці їдуть своїм коштом.

Тих, хто має поїхати, визначали шляхом голосування. На Донбасі «слуг» розвезуть по секторах, також планується ночівля депутатів в приміщеннях, де живуть солдати.

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв не скорочувати бюджет на армію у 2021 році.