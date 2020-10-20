Результати проведеного аудиту держави анонсував Зеленський. Фото: president.gov.ua

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Повноцінний аудит держави провів Кабінет міністрів України.

Результати проведеного аудиту представлять впродовж двох тижнів. Разом із цим Кабмін повинен презентувати повноцінну стратегію економічного розвитку України до 2030 року. Про це 20 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський під час свого послання до Верховної Ради.

Ми намагалися зрозуміти, що не так було зроблено в управлінні економікою за багато років і як це виправити. Уряд провів повноцінний аудит держави і протягом двох тижнів представить його результат, — зазначив глава держави.



За словами Зеленського, у пріоритеті нинішньої влади — зменшення частки держави в економіці, розвиток державно-приватного партнерства та збільшення інвестиційних витрат бюджету.

Нагадаємо, в Кабміні заявляли, що економіка України в третьому кварталі 2020 року може розпочати відновлення після значного падіння ВВП, яке очікується за результатами другого кварталу.