Результаты проведенного аудита государства анонсировал Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Полноценный аудит государства провел Кабинет министров Украины.

Результаты проведенного аудита представят в течение двух недель. Вместе с этим Кабмин должен презентовать полноценную стратегию экономического развития Украины до 2030 года. Об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания к Верховной Раде.

Мы пытались понять, что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат, — отметил глава государства.



По словам Зеленского, в приоритете нынешней власти — уменьшение доли государства в экономике, развитие государственно-частного партнерства и увеличение инвестиционных расходов бюджета.

Напомним, в Кабмине заявляли, что экономика Украины в третьем квартале 2020 года может начать восстановление после значительного падения ВВП, которое ожидается по результатам второго квартала.