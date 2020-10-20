Перемога над COVID-19 і вірусом північного сусіда — Зеленський розповів Раді про героїчну боротьбу з пандемією

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Боротьба з коронавірусом в Україні проводиться успішно і наша країна ефективно відповість викликам 2020 року.

Про це заявив 20 жовтня президент Володимир Зеленський. Він порівняв смертність від коронавірусу в Україні із такими ж показниками в Європі. Глава держави повідомив, що вона складає 1,9%, а в провідних державах Європи — від 5 до 10%.

Ми витримали перший етап та пройшли його з мінімальними втратами. Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП. Але воно торкнулося всіх. А у порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше. Як і відсоток смертності від ковіду, — повідомив Зеленський у посланні до Верховної Ради.

У Німеччині, за словами Зеленського, смертність від COVID-19 становить 4%, у Франції — 9%, Великій Британії — 11%, в Україні — 1,9%.

Президент зауважив, що владі вдалося врятувати життя людей, але звинуватив місцеву владу у популізмі напередодні виборів 25 жовтня.

Це гра у доброго поліцейського на місці і у злого у Києві. Ви можете отримати високі результати на виборах, але на вашій совісті буде висока смертність від COVID-19, — розповів президент.

Зеленський вважає, що згуртованість українців допоможе їм перемогти будь-який вірус — і COVID-19, і «вірус північного сусіда».