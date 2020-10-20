Победа над COVID-19 и вирусом северного соседа — Зеленский рассказал Раде о героической борьбе с пандемией

https://racurs.ua/n145336-pobeda-nad-covid-19-i-virusom-severnogo-soseda-zelenskiy-rasskazal-rade-o-geroicheskoy-borbe.html

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Борьба с коронавирусом в Украине проводится успешно и наша страна эффективно ответит вызовам 2020 года.

Об этом заявил 20 октября президент Владимир Зеленский. Он сравнил смертность от коронавируса в Украине с такими же показателями в Европе. Глава государства сообщил, что она составляет 1,9%, а в ведущих государствах Европы — от 5 до 10%.

Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями. Да, есть прогнозируемое сокращение экономики и ВВП. Но оно коснулось всех. А по сравнению со многими европейскими странами наше падение меньше. Как и процент смертности, — сообщил Зеленский в послании к Верховной Раде 20 октября.

В Германии, по словам Зеленского, смертность от COVID-19 составляет 4%, во Франции — 9%, Великобритании — 11%, в Украине — 1,9%.

Президент отметил, что властям удалось спасти жизни людей, но обвинил местные власти в популизме накануне выборов 25 октября.

Это игра в хорошего полицейского на месте и в злого в Киеве. Вы можете получить высокие результаты на выборах, но на вашей совести будет высокая смертность от COVID-19, — рассказал президент.

Зеленский считает, что сплоченность украинцев поможет им победить любой вирус — и COVID-19, и «вирус северного соседа».