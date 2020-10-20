Результатам опроса Зеленского не будет доверять 41% украинцев. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Всенародный опрос президента Украины Владимира Зеленского состоится 25 октября в день местных выборов.

Результатам этого опроса не будет доверять 41% украинцев, а 43% будут верить этим результатам. Еще 15,1% граждан не определились с отношением к этому опросу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи отмечают, что результаты опроса по регионам сохраняют аналогичную пропорцию, в то же время количество лиц, что доверяют результатам опроса, несколько больше на Западе (46,7% доверяющих против 36,3% те, кто не доверяет) и ниже в южных областях (37,8% доверяющих против 48,3% тех, кто не доверяет).

Украинцев также спросили о том, является ли опрос Зеленского искренним намерением услышать мнение людей или это политическая технология для достижения собственных целей. Оказалось, что 44% считают такие намерения искренними, а 44,1% респондентов уверены, что это политическая технология. Наиболее положительно к проведению опроса относятся жители западных областей, а наименее положительно — на Востоке.

Результаты соцопроса свидетельствуют, что участие в опросе Зеленского готовы взять 54,6% респондентов, 35,8% опрошенных не планируют этого делать. Еще 9,3% не определились по опросу.

Напомним, всенародный опрос президента Украины Владимира Зеленского должен состояться в день местных выборов 25 октября. Опрос проведут по принципу экзит-пола с 8.00 до 20.00. Опросом будут заниматься волонтеры в жилетках с надписью «5 вопросов от президента».