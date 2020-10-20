В ночь на 25 в Украине вводится зимнее время. Фото: vsviti.com.ua

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Зимнее время в Украине вводится в ночь с 24 на 25 октября. С отменой летнего времени в воскресенье украинцы смогут поспать на час дольше.

Стрелку часов необходимо перевести на час назад в 4.00 25 октября. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

25 октября 2020 года в четыре часа по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад, — говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее и зимнее время регламентируется постановлением Кабмина № 509 от 13 мая 1996 года «О порядке исчисления времени на территории Украины».

На территории Украины установлен следующий порядок исчисления времени: перевод часовой стрелки ежегодно осуществляется в последнее воскресенье марта в 3.00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 4.00 на один час назад.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На этих выборах впервые будут голосовать в ОТО, созданных согласно нового административного деления.