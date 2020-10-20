У ніч на 25 в Україні запроваджується зимовий час. Фото: vsviti.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145334-u-den-vyboriv-ukrayinci-zmojut-pospaty-dovshe.html

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Зимовий час в Україні запроваджується у ніч з 24 на 25 жовтня. Зі скасуванням літнього часу у неділю українці зможуть поспати на одну годину довше.

Стрілку годинника необхідно перевести на годину назад о 4.00 25 жовтня. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

25 жовтня 2020 року о четвертій годині за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад, — йдеться у повідомленні.

Переведення годинника на літній і зимовий час регламентується постановою Кабміну № 509 від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

На території України встановлено такий порядок обчислення часу: переведення годинникової стрілки щорічно здійснюється в останню неділю березня о 3.00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4.00 на одну годину назад.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На цих виборах вперше голосуватимуть в ОТГ, створених відповідно до нового адміністративного поділу.