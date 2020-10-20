Трампу відключать мікрофон під час дебатів з Байденом. Фото: rg.ru

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Під час дебатів кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Джо Байдена обом політикам відключатимуть мікрофони.

Мікрофон одного кандидата в президенти буде вимкненим під час виступу іншого. На початку кожного з шести сегментів дебатів кожному кандидату надаватимуть дві хвилини, щоб відповісти на запитання, — на цей час мікрофон його опонента відключатимуть. Відповідне правило 19 жовтня прийняла комісія президентських дебатів у США. Про це 20 жовтня повідомляє CNN.

Експерти взяли до уваги те, що перші президентські дебати між президентом США Дональдом Трампом і кандидатом від Демократичної партії Джо Байденом перетворилися на хаос. Виявилося, що Трамп 71 раз перебив опонента.

Нагадаємо, наприкінці вересня Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Дебати відбулися в атмосфері гострих суперечок, а більшість глядачів, згідно з опитуваннями, відчували роздратування.