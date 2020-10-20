Корупція і бездоганна репутація — соціологи уклали незвичний рейтинг політиків

https://racurs.ua/ua/n145333-korupciya-i-bezdoganna-reputaciya-sociology-uklaly-nezvychnyy-reytyng-politykiv-infografika.html

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Незвичний рейтинг політиків уклали соціологи. Вони з’ясували, що корупцію в Україні громадяни насамперед асоціюють із Петром Порошенком, Юлією Тимошенко та Віктором Медведчуком. Такими є результати всеукраїнського опитування громадської думки Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респондентів просили відповісти, яких політиків і партії з переліку вони найбільш асоціюють з корупцією, а також бездоганною репутацією.

Респондентів під час інтерв’ю просили відповісти, кого з десяти політиків зі списку вони найбільше асоціюють з корупцією, а кого — з бездоганною репутацією. З корупцією найбільше респондентів асоціюють Порошенка (53%), Тимошенко (35%), Медведчука (29,5%), Юрія Бойка (24%). Далі йде президент Володимир Зеленський (10%).

З корупцією найбільше респондентів асоціюють партії «Європейська солідарність» (49%), «Батьківщину» (32%) і «ОПЗЖ» (31%). По 14% назвали «Опозиційний блок» і «Слугу народу».

Водночас партія, яку очолює Порошенко, асоціюється найбільше з євроінтеграцією України (53.5%). Далі йдуть «Слуга народу» (21,5%), «Батьківщина» (21%), «Голос» (11%).

71% респондентів не змогли назвати хоча б одну партію, яка, на їхню думку, асоціюється з «бездоганною репутацією». Відносно найбільше респондентів називали «Слугу народу» (6%), «Силу і честь» (5%), «ЄС» (5%), «ОПЗЖ» (4,5%).

68% респондентів не можуть назвати жодного політики з переліку, який, на їхню думку, має «бездоганну репутацію». Відносно найчастіше називалися Зеленський (12%) і Сергій Притула (9%).

Опитування громадської КМІС провів з 8 до 15 жовтня. До нього залучили 1 тис. 9 респондентів у 73 населених пунктах усіх регіонів України (крім окупованих).