Коррупция и безупречная репутация — социологи создали необычный рейтинг политиков

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Необычный рейтинг политиков создали социологи. Они выяснили, что коррупцию в Украине граждане в первую очередь ассоциируют с Петром Порошенко, Юлией Тимошенко и Виктором Медведчуком. Таковы результаты всеукраинского опроса общественного мнения Киевского международного института социологии (КМИС).

Респондентов просили ответить, каких политиков и партии из перечня они ассоциируют с коррупцией, а также с безупречной репутацией.

Респондентов во время интервью просили ответить, кого из десяти политиков из списка они ассоциируют с коррупцией, а кого — с безупречной репутацией. С коррупцией чаще других ассоциируют Порошенко (53%), Тимошенко (35%), Медведчука (29,5%), Юрия Бойко (24%). Далее следует президент Владимир Зеленский (10%).

С коррупцией респонденты ассоциируют партии «Европейская солидарность» (49%), «Батькивщину» (32%) и «ОПЗЖ» (31%). По 14% назвали «Оппозиционный блок» и «Слугу народа».

В то же время партия, которую возглавляет Порошенко, максимально ассоциируется у респондентов с евроинтеграцией Украины (53.5%). Далее следуют «Слуга народа» (21,5%), «Батькивщина» (21%), «Голос» (11%).

71% респондентов не смогли назвать хотя бы одну партию, которая, по их мнению, ассоциируется с «безупречной репутацией». Больше других положительных ответов набрала «Слуга народа» (6%), «Сила и честь» (5%), «ЕС» (5%), «ОПЗЖ» (4,5%).

68% респондентов не могут назвать ни одного политики, у которого, по их мнению, «безупречная репутация». Относительно чаще других назывались Зеленский (12%) и Сергей Притула (9%).

Опрос общественного КМИС провел с 8 до 15 октября. К нему привлекли 1 тыс. 9 респондентов в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме оккупированных).