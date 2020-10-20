Трампу отключат микрофон во время дебатов с Байденом. Фото: rg.ru

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Во время дебатов кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена обоим политикам будут отключать микрофоны.

Микрофон одного кандидата в президенты будет выключен во время выступления другого. В начале каждого из шести сегментов дебатов каждому кандидату будут предоставлять две минуты, чтобы ответить на вопрос, —в это время микрофон его оппонента будут отключать. Соответствующее правило 19 октября приняла комиссия президентских дебатов в США. Об этом 20 октября сообщает CNN.

Эксперты приняли во внимание то, что первые президентские дебаты между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Джо Байденом превратились в хаос. Оказалось, что Трамп 71 раз перебил оппонента.

Напомним, в конце сентября Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Дебаты состоялись в атмосфере острых споров, а большинство зрителей, согласно опросам, ощущали раздражение.