Результатам опитування Зеленського не довірятимуть 41% українців. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145335-opytuvannya-zelenskogo-41-ukrayinciv-ne-doviryatyme-yogo-rezultatam-infografika.html

Ракурс

Всенародне опитування президента України Володимира Зеленського відбудеться 25 жовтня у день місцевих виборів.

Результатам цього опитування не довірятиме 41% українців, а 43% віритимуть цим результатам. Ще 15,1% громадян не визначилися зі ставленням до цього опитування. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Соціологи зазначають, що результати опитування за регіонами зберігають аналогічну пропорцію, водночас кількість осіб, що довіряють результатам опитування, дещо більша на Заході (46,7% тих, що довіряють, проти 36,3% тих, що не довіряють) і нижче в південних областях (37,8% тих, що довіряють проти 48,3% тих, що не довіряють).

Українців також запитали про те, чи опитування Зеленського є щирим наміром почути думку людей чи це політична технологія для досягнення власних цілей. Виявилося, що 44% вважають такі наміри щирими, а 44,1% респондентів впевнені, що це політична технологія. Найбільш позитивно до проведення опитування ставляться мешканці західних областей, а найменш позитивно — на Сході.

Результати соцопитування свідчать, що участь в опитуванні Зеленського готові взяти 54,6% респондентів, 35,8% опитаних не планують цього робити. Ще 9,3% не визначилися щодо опитування.

Нагадаємо, всенародне опитування президента України Володимира Зеленського має відбутися у день місцевих виборів 25 жовтня. Опитування проведуть за принципом екзит-полу з 8.00 до 20.00. Опитуванням займатимуться волонтери у жилетках з написом «5 питань від президента».