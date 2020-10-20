Бюджет на армию в 2021 году Зеленский обещает не сокращать. Фото: president.gov.ua

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Расходы на армию в следующем году останутся как минимум на уровне 2020 года.

В этом году бюджет на армию не только не уменьшился, но и стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризы он не уменьшился ни на гривну. Об этом 20 октября заявил президент Владимир Зеленский во время традиционного послания к Верховной Раде.

И я не позволю сократить средства на наше войско ни на копейку. Не разгоняйте предательство, что в 2021 году мы сократим средства на армию. Как минимум эти средства останутся на уровне этого года. Это более 117 млрд грн, то есть на 15% больше чем в эпоху билбордов об армии, — заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 млн долл., а с Великобританией подписали соглашение на 1 млрд 250 млн фунтов стерлингов для укрепления ВМС Украины.

Зеленский добавил, что украинское войско получило из США партию скоростных патрульных катеров класса Island, ожидаются еще поставки таких катеров. С Турцией Украина будет строить корветы и военные дроны, развивать системы противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, в Украине разрабатывают минометный комплекс «Барс», новейшие системы «Оболонь-А» — комплексы автоматизированного управления артиллерийскими батареями. Также испытываются реактивные системы «Ольха-М», ракеты «Тайфун». Кроме того, Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Напомним, в США ежегодную военную помощь Украине в размере 300 млн долл. предложили закрепить на законодательном уровне.