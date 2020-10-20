Бюджет на армію в 2021 році Зеленський обіцяє не скорочувати. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n145338-budjet-na-armiu-v-2021-roci-zelenskyy-poobicyav-ne-skorochuvaty.html

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Видатки на армію у наступному році залишаться як мінімум на рівні 2020 року.

Цьогоріч бюджет на армію не лише не зменшився, а й став найбільшим в історії України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. Про це 20 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час традиційного послання до Верховної Ради.

І я не дозволю скоротити кошти на наше військо ні на копійку. Не розганяйте зраду, що в 2021 році ми скоротимо кошти на армію. Як мінімум ці кошти залишаться на рівні цього року. Це понад 117 млрд грн, тобто на 15% більше ніж в епоху біл-бордів про армію, — заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Конгрес США затвердив військову допомогу Україні на суму 250 млн дол., а з Великою Британією була підписана угода на 1 млрд 250 млн фунтів стерлінгів для зміцнення ВМС України.

Зеленський додав, що українське військо отримало зі США партію швидкісних патрульних катерів класу Island, очікуються ще поставки таких катерів. З Туреччиною Україні будуватиме корвети та військові дрони, розвиватимуть системи протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, в Україні розробляють мінометний комплекс «Барс», новітні системи «Оболонь-А» — комплекси автоматизованого управління артилерійськими батареями. Також випробовуються реактивні системи «Вільха-М», ракети «Тайфун». Крім того, Україна починає будувати дві державні військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.

Нагадаємо, у США щорічну військову допомогу Україні у розмірі 300 млн дол. запропонували закріпити на законодавчому рівні.