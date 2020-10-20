Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Епідемія коронавірусу в Києві набирає масштабів — за минулу добу виявили ще 462 хворих.

COVID-19 підхопили 248 жінок віком від 19 до 92 років, 178 чоловіків віком від 18 до 102 рокiв, п’ятеро дівчаток від п’яти до 17 років та 21 хлопчик від чотирьох місяців до 17 років. Також заразилися 15 медиків. Померли вчора 17 киян, а одужали 207. Про це 20 жовтня повідомив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Через коноронавірус госпіталізували 52 пацієнтів, а інші лікуються вдома. Найбільше хворих виявили в Деснянському районі — 97 осіб. В Оболонському та Святошинському районах фіксували 64 та 48 випадків відповідно.

З початку пандемії захворіли 31 тис. 310 киян, а померли 604 пацієнти. Подолати коронавірус змогли 10 тис. 916 мешканців Києва.

Міський голова додав, що у Києві поки вистачає тестів на коронавірус. За словами Кличка, тести закуповуються, а столичні медики збільшують кількість тестувань. Зазначається, що показник тестування в столиці найвищий в Україні і становить на 20 жовтня майже 240 тестів на 100 тис. мешканців.

Градоначальник зазначив, що у комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії дослідили понад 171 тис. зразків біоматеріалу методом ПЛР. А методом ІФА, на виявлення антитіл — зробили більш як 45 тис. тестів. Досліджують зразки в приватних та державних клініках Києва.

Нагадаємо, 19 жовтня смертність від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні була найвищою з початку епідемії. Від ускладнень померли 113 пацієнтів. А захворіли за минулу добу 5 тис. 469 осіб.