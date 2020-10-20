Скоротити термін тестування на коронавірус хочуть у МОЗ. Фото: ckp.in.ua

https://racurs.ua/ua/n145345-skorotyty-termin-testuvannya-na-koronavirus-hochut-u-moz.html

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Термін здійснення тестування на COVID-19 планує скоротити Міністерство охорони здоров’я.

Це зробити планують за рахунок приватних лабораторій, на їх залучення вже виділено 100 млн грн. Біологічні матеріали з міст, де є проблеми з тестуванням, будуть відправлятися в інші регіони, де таких проблем немає. Про це 20 жовтня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Ми будемо мати відповідні договори з приватними лабораторіями, і відправляти туди на сам процес тестування, які знаходяться в лабораторіях. Таким чином, ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, які іноді чекають наші громадяни на результат тестування, — зазначив він.

Наразі проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. При цьому є регіони, такі як Закарпатська і Кіровоградська області, де лабораторії обробляють всі тестування.

Також Степанов попередив про третій рівень коронавірусної небезпеки, який настане в тому разі, якщо карантин не допоможе розповсюдженню коронавірусу. Якщо щодоби фіксуватимуться 11−15 тис. випадків зараження, то заповненість лікарень досягне 80%. В такому разі введуть нові обмеження та розгорнуть польові госпіталі.

Четвертий рівень означає, що запас ліжок вичерпаний, а кожну добу заражаються 20 тис. осіб. У цьому випадку влада визначить пріоритет, кого розміщувати в лікарню в першу чергу, а кого ні.

За словами Степанова, наразі заповнені понад 20 тис. ліжок. У запасі ще близько 30 тис. ліжок.

Нагадаємо, 20 жовтня до боротьби з коронавірусом в Україні активно підключилася Верховна Рада. Сьогодні нардепи ухвалили постанову № 4228, у якій запропонували виконавчій владі провести декілька істотних змін.