Рада вирішила по-новому боротися із COVID-19, фото — УП

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До боротьби з коронавірусом в Україні активно підключилася Верховна Рада.

На пленарному засіданні 20 жовтня нардепи ухвалили постанову № 4228, у якій запропонували виконавчій владі провести декілька істотних змін.

За ухвалення цього документу в парламенті знайшлося 308 голосів.

Зокрема, в постанові президенту рекомендується утворити Національний штаб з протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення COVID-19 в Україні.

Крім того, Рада пропонує невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію — систему прямого зв’язку з державою для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на COVID-19, для безкоштовного тестування, надання невідкладної допомоги, забезпечення ранньої самоізоляції хворих.

Інший напрям боротьби із COVID-19 — забезпечення безоплатної діагностики і тестування на COVID-19 у державній регіональній мережі вірусологічних лабораторій із потужністю понад 100 тис. досліджень на добу.

В постанові також вимагається забезпечити обов’язкове державне страхування на випадок захворювання на інфекційну хворобу у разі інфікування медпрацівника у розмірі 15 прожиткових мінімумів для працездатної особи.

Потужності для виробництва вітчизняних ПЛР-тестів пропонується створити на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Для реалізації цих рекомендацій парламент пропонує уряду розробити зміни до проекту бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2020 року.