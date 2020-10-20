У російському сегменті МКС несправність. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145337-u-rosiyskomu-segmenti-mks-nespravnist-staly-vidomi-podrobyci.html

Ракурс

На Міжнародній космічній станції (МКС) вийшов з ладу один із туалетів. Поломка сталася у російській частині станції.

Інший робочий туалет знаходиться в американській частині МКС. Про це повідомляє Інтерфакс.

У Центрі управління польотами зазначили, що про несправність повідомив космонавт МКС Анатолій Іванішин.

Вихід з ладу санітарного пристрою у центрі назвали «дуже поганою ситуацією». За припущенням фахівців, у туалеті могла утворитися бульбашка. Наразі космонавти намагаються полагодити поломку.

Нагадаємо, 20 серпня на Міжнародній космічній станції сталася аварія. Було зафіксовано витік повітря, а це дуже небезпечно в умовах космосу. Як одну із можливих причин витоку повітря називають потрапляння мікрометеориту. Модулі МКС будуть послідовно перекриватися, щоб визначити, де саме є витік повітря.