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Ракурс
У російському сегменті МКС несправність. Фото: pravda.com.ua

У російському сегменті МКС зламався туалет — стали відомі подробиці

20 жов 2020, 11:45
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На Міжнародній космічній станції (МКС) вийшов з ладу один із туалетів. Поломка сталася у російській частині станції.

Інший робочий туалет знаходиться в американській частині МКС. Про це повідомляє Інтерфакс.

У Центрі управління польотами зазначили, що про несправність повідомив космонавт МКС Анатолій Іванішин.


Вихід з ладу санітарного пристрою у центрі назвали «дуже поганою ситуацією». За припущенням фахівців, у туалеті могла утворитися бульбашка. Наразі космонавти намагаються полагодити поломку.

Нагадаємо, 20 серпня на Міжнародній космічній станції сталася аварія. Було зафіксовано витік повітря, а це дуже небезпечно в умовах космосу. Як одну із можливих причин витоку повітря називають потрапляння мікрометеориту. Модулі МКС будуть послідовно перекриватися, щоб визначити, де саме є витік повітря.


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