Зеленський про опитування — їх буде стільки, скільки потрібно, скріншот відео

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Народовладдя в Україні й надалі розвиватимуть. Президент України Володимир Зеленський допустив регулярне проведення всеукраїнських опитувань.

Опитувань буде стільки, скільки потрібно — такими словами президент звернувся до Верховної Ради.

Зеленський переконував у своєму посланні, що всеукраїнське опитування, анонсоване ним, покликане дати можливість народу «впливати на життя країни».

Президент заявив, що у суспільстві накопичилися тисячі питань, на які потрібні відповіді. Він розкритикував тих, хто каже, «що питати думку українців — небезпечно, бо людей задурять, бо в країні немає вільних, незалежних ЗМІ».

Цинічно чути це від лідерів партій, присутніх у парламенті, які володіють — один трьома, а інший — двома телеканалами. Ви говорите, що український народ незрілий, він не готовий ухвалювати рішення. Та я нагадаю, що саме український народ зробив дві революції у 2004-му та 2014 роках. У результаті чого більшість із вас опинилися в цій залі.

Глава держави дав зрозуміти, що звертатиметься до людей з опитуваннями і надалі, оскільки люди повинні впливати на актуальні питання для свого регіону і всієї країни.

Будемо робити це раз на тиждень, раз на місяць чи на рік, скільки буде потрібно. Перший законопроект для народовладдя готовий і поданий мною. Я закликаю всіх народних депутатів — дайте нарешті українцям реальний механізм, щоб формувати основні завдання для влади, впливати на рішення, відчувати свою причетність до змін. Відчувати, що їхня думка важлива не лише під час виборів. Це — справедливо, — заявив глава держави.



Президент також заявив, що на наступних президентських виборах українці повинні отримати можливість проголосувати через інтернет.

Раніше президент заявив, що 25 жовтня на місцевих виборах проведуть всенародне опитування. Пізніше він назвав п’ять питань, які планують винести на опитування.