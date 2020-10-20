Зеленский об опросах — их будет столько, сколько нужно, скриншот видео

https://racurs.ua/n145339-zelenskiy-ob-oprosah-ih-budet-stolko-skolko-nujno.html

Ракурс

Народовластие в Украине будут развиват и в дальнейшем. Президент Украины Владимир Зеленский допустил регулярное проведение всеукраинских опросов.

Опросов будет столько, сколько нужно — такими словами президент обратился к Верховной Раде.

Зеленский убеждал в своем послании, что всеукраинский опрос, анонсированный им, призван дать возможность народу «влиять на жизнь страны».

Президент заявил, что в обществе накопились тысячи вопросов, на которые нужны ответы. Он раскритиковал тех, кто говорит, «что спрашивать мнение украинцев — опасно, потому что людей задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ».

Цинично слышать это от лидеров партий, присутствующих в парламенте, которые владеют — один тремя, а другой — двумя телеканалами. Вы говорите, что украинский народ незрелый, он не готов принимать решения. И я напомню, что именно украинский народ сделал две революции в 2004-м и 2014 годах. В результате чего большинство из вас оказались в этом зале.

Глава государства дал понять, что будет обращаться к людям с опросами и в дальнейшем, поскольку они должны влиять на актуальные вопросы для своего региона и всей страны.

Будем делать это раз в неделю, раз в месяц или в год, сколько потребуется. Первый законопроект для народовластия готов и представлен мной. Я призываю всех народных депутатов — дайте наконец украинцам реальный механизм, чтобы формировать основные задачи для власти, влиять на решения, чувствовать свою причастность к изменениям. Чувствовать, что их мнение важно не только во время выборов. Это — справедливо, — заявил глава государства.



Президент также заявил, что на следующих президентских выборах украинцы должны получить возможность проголосовать в интернете.

Ранее президент заявил, что 25 октября на местных выборах проведут всенародный опрос. Позже он назвал пять вопросов, которые планируется вынести на опрос.