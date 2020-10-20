В российском сегменте МКС неисправность. Фото: pravda.com.ua

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Ракурс

На Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из туалетов. Поломка произошла в российской части станции.

Другой рабочий туалет находится в американской части МКС. Об этом сообщает Інтерфакс.

В Центре управления полетами отметили, что о неисправности сообщил космонавт МКС Анатолий Иванишин.

Выход из строя санитарного устройства в центре назвали «очень плохой ситуацией». По предположению специалистов, в туалете мог образоваться пузырь. Сейчас космонавты пытаются устранить поломку.

Напомним, 20 августа на Международной космической станции произошла авария. Была зафиксирована утечка воздуха, а это очень опасно в условиях космоса. В качестве одной из возможных причин утечки воздуха называют попадание микрометеорита. Модули МКС будут последовательно перекрываться, чтобы определить, где именно произошла утечка воздуха.