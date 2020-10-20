Рада решила по-новому бороться с COVID-19, фото — УП

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Ракурс

К борьбе с коронавирусом в Украине активно подключилась Верховная Рада.

На пленарном заседании 20 октября нардепы приняли постановление № 4228, в котором предложили исполнительной власти провести несколько существенных изменений.

За принятие этого документа в парламенте нашлось 308 голосов.

В частности, в постановлении президенту рекомендуется создать Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение COVID-19 в Украине.

Кроме того, Рада предлагает безотлагательно ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию — систему прямой связи с государством для всех граждан, имеющих симптомы или болеющих COVID-19, для проведения бесплатного тестирования, оказания неотложной помощи, обеспечения ранней самоизоляции больных.

Другое направление борьбы с COVID-19 — обеспечение бесплатной диагностики и тестирования на COVID-19 в государственной региональной сети вирусологических лабораторий мощностью более 100 тыс. исследований в сутки.

В постановлении также требуется обеспечить обязательное государственное страхование на случай заболевания инфекционной болезнью в случае инфицирования медработника в размере 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Мощности для производства отечественных ПЦР-тестов предлагается создать на базе Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Для реализации этих рекомендаций парламент предлагает правительству разработать изменения в бюджете на 2021 год.

Напомним, что Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2020 года.