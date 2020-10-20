Як доглядати за хворим на коронавірус, розповіли у МОЗ

Догляд за хворим. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145360-yak-doglyadaty-za-hvorym-na-koronavirus-rozpovily-u-moz.html

Ракурс

Коронавірус в Україні вражає усе більшу кількість людей, переважна більшість з яких лікуються вдома на самоізоляції під наглядом лікарів. Як доглядати за хворими членами сім’ї та родичами, розповіли у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Якщо у родині з’явився хворий на коронавірус, рекомендується дотримуватися низки правил. Про це повідомляє прес-служба Центру.

Так, повідомляється, що хворого на коронавірус варто перш за все розмістити у добре провітреному приміщенні. При цьому бажано, щоб за інфікованим доглядала одна людина, яка не належить до осіб із ризиком появи ускладнень. Відвідування пацієнта до видужання під суровою забороною.

Члени сім’ї мають перебувати в окремій кімнаті від хворого або зберігати відстань не менше 1 м від пацієнта. Винятком є матері, що годують грудьми малят — вони повинні носити медичну маску, коли перебувають поряд з дитиною, і мити руки теплою водою з милом протягом 20−40 секунд перед контактом.

Поки хворий не видужав, варто обмежити його рух місцями спільного користування. Людина, яка доглядає, також має носити медичну маску, коли перебуває в одній кімнаті з пацієнтом, дотримуючись правил носіння захисту. Під час догляду також рекомендується використовувати медичні рукавички.

Після контакту з хворим потрібно вимити руки з милом та витерти їх одноразовим рушником. Під час кашлю або чхання варто прикривати рот і ніс одноразовими серветками, а у тому випадку, якщо поруч немає серветок, варто чхати та кашляти у згин ліктя. Усі серветки, рукавички та маски потрібно зберігати у спеціальному контейнері для утилізації.

Також варто уникати обміну зубними щітками, предметами спільного користування, постільною білизною тощо. Посуд після індивідуального використання необхідно мити з мийним засобом. Також варто щодня дезінфікувати поверхні у найближчому оточенні хворого, а також ванну кімнату і туалет побутовим мийно-дезінфекційним засобом.

Прати речі інфікованого можна звичайним милом. Для машинного прання рекомендовано обирати температуру 60—90°C і звичайні пральні порошки. Забруднену білизну заборонено струшувати, але можна збирати в загальний мішок.

Якщо у члена родини виникають симптоми грипу або ГРВІ, із ним слід поводитись як з інфікованим коронавірусом до підтвердження або спростування діагнозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні швидко розповсюджується та вкладає тисячі людей до лікарень. у зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я розробило план, який визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів епідеміологічної небезпеки. Новий план передбачає надання вчасної медичної допомоги та запровадження додаткових заходів зі збільшення кількості ліжок у лікарнях.