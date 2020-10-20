Коли почнуть сортувати хворих на коронавірус, розповіли у МОЗ

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

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Коронавірус в Україні швидко розповсюджується та вкладає тисячі людей до лікарень. у зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я розробило план, який визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів епідеміологічної небезпеки.

Новий план передбачає надання вчасної медичної допомоги та запровадження додаткових заходів зі збільшення кількості ліжок у лікарнях. Про це заявив очільник відомства Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

За його словами, відповідно до нового плану, Україна наразі перебуває на першому рівні епідеміологічної небезпеки. Кількість нових випадків зараження на цьому рівні не перевищує 5−7 тис. нових інфікованих за добу. Таке навантаження система охорони здоров’я здатна витримувати без додаткових заходів.

На другому рівні небезпеки кількість нових випадків зараження коронавірусом складатиме 8−10 тис. за добу. У такому випадку заповненість ліжок у лікарнях зросте до 70%. Як повідомляє Степанов, країна може перейти до цього рівню уже наступного тижня. У разі оголошення у країні другого рівня коронавірусної небезпеки передбачені наступні заходи:

збільшення кількості ліжок в опорних лікарнях на 30%, що дорівнює 52 тис. ліжок для хворих;

розгортання тимчасових шпиталів;

збільшення кількості лікарів шляхом залучення персоналу з інших відділень;

посилення контролю за виконанням карантинних заходів у країні.

На третьому рівні епідеміологічної небезпеки кількість нових хворих складатиме 11−15 тис. щодня, заповненість ліжок складе понад 85%. На цьому етапі передбачені наступні заходи:

введення жорсткого карантину із застосуванням обмежень «червоного» рівня епідемічної небезпеки;

мобілізація всіх лікарів та медпрацівників;

розгортання польових шпиталів;

організація роботи відомчих медзакладів для цивільного населення.

Четвертий рівень коронавірусної небезпеки передбачає 20 тис. нових хворих за добу. На цьому етапі медична система країни не зможе витримувати навантаження, тому МОЗ буде вимушене запровадити систему медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.

Тобто, з досягненням четвертого рівня епідеміологічної небезпеки, лікарі будуть визначати, кого з хворих можна врятувати, а кого — ні. Голова Міністерства заявив, що до третього та четвертого рівнів небезпеки можна не доводити, якщо дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до боротьби з коронавірусом в Україні активно приєдналася Верховна Рада. На пленарному засіданні нардепи ухвалили постанову № 4228, у якій запропонували утворити Національний штаб з протидії біологічним загрозам та очолити його для організації оперативного реагування на поширення COVID-19 в Україні.

Окрім того, Рада пропонує невідкладно ввести в дію єдину всеукраїнську багатоканальну телефонну лінію для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють на COVID-19, а також забезпечити безоплатну діагностику і тестування на COVID-19 у державній регіональній мережі вірусологічних лабораторій із потужністю понад 100 тис. досліджень на добу.