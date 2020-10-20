Когда начнут сортировать больных коронавирусом, рассказали в Минздраве

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n145353-kogda-nachnut-sortirovat-bolnyh-koronavirusom-rasskazali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине быстро распространяется и отправляет тысячи людей на больничные койки. В связи с этим Министерство здравоохранения разработало план, который определяет алгоритм действий в соответствии с четырьмя уровнями эпидемиологической опасности.

Новый план предусматривает предоставление своевременной медицинской помощи и внедрение дополнительных мер по увеличению количества коек в больницах. Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, согласно новому плану, Украина сейчас находится на первом уровне эпидемиологической опасности. Количество новых случаев заражения на этом уровне не превышает 5−7 тыс. новых инфицированных в сутки. Такую нагрузка система здравоохранения способна выдерживать без дополнительных мер.

На втором уровне опасности количество новых случаев заражения коронавирусом составлять 8−10 тыс. в сутки. В таком случае заполненность коек в больницах возрастет до 70%. Как сообщает Степанов, страна может перейти на этот уровень уже на следующей неделе. В случае объявления в стране второго уровня коронавирусной опасности предусмотрены следующие действия:

увеличение количества коек в опорных больницах на 30%, что равняется 52 тыс. коек для больных;

внедрение временных госпиталей;

увеличение количества врачей путем привлечения персонала из других отделений;

усиление контроля за выполнением карантинных мероприятий в стране.

На третьем уровне эпидемиологической опасности количество новых больных составит 11−15 тыс. ежедневно, заполненность кроватей составит более 85%. На этом этапе предусмотрены следующие мероприятия:

введение жесткого карантина с применением ограничений «красного» уровня эпидемической опасности;

мобилизация всех врачей и медработников;

создание полевых госпиталей;

организация работы ведомственных медучреждений для населения.

Четвертый уровень коронавирусной опасности предусматривает 20 тыс. новых больных в сутки. На этом этапе медицинская система страны не сможет выдерживать поступающую нагрузку, поэтому Минздрав будет вынужден ввести систему медицинского сортирования согласно приоритету оказания медицинской помощи.

То есть, с достижением четвертого уровня эпидемиологической опасности, врачи будут определять, кого из больных можно спасти, а кого — нет. Глава Министерства заявил, что до третьего и четвертого уровней опасности можно не доводить, если следовать карантинным ограничениям

Напомним, ранее мы сообщали, что к борьбе с коронавирусом в Украине активно присоединилась Верховная Рада. На пленарном заседании нардепы приняли постановление № 4228, в которой предложили создать Национальный штаб по противодействию биологическим угрозам и возглавить его для организации оперативного реагирования на распространение коронавируса в Украине.

Кроме того, предлагается ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для всех граждан, имеющих симптомы COVID-19, а также обеспечить бесплатную диагностику и тестирование на коронавирус в государственной сети вирусологических лабораторий мощностью более 100 тыс. исследований в сутки.