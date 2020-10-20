ВСУ приобретут ракетный комплекс «Нептун». Фото: Миноборони

https://racurs.ua/n145351-stalo-izvestno-kogda-vsu-priobretut-raketnyy-kompleks-neptun.html

Ракурс

Украинская армия закупит ракетный комплекс «Нептун» еще в 2020 году. Это произойдет несмотря на то, что в оборонном бюджете средств для этого не предусмотрели.

Министр обороны Андрей Таран сообщил, что для этого придется перераспределить средства государственного оборонного заказа. Об этом пишет официальный сайт Минобороны.

По его словам, таким решением Министерство обороны показывает, что заинтересовано как можно скорее получить «Нептун» на вооружении ВСУ.

В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии, — отметил Андрей Таран.

Также министр отметил, что дивизионы «Нептуна» разместят в южных областях Украины.

Следующим этапом, по мнению Тарана, должен стать корабельный вариант комплекса, поэтому новые ракетные катера должны быть адаптированны под «Нептун».

Напомним, что испытания комплекса «Нептун» успешно завершились во второй половине июня 2020 года пусками ракет с боевой частью.