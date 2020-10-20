ЗСУ придбають ракетний комплекс «Нептун». Фото: Міноборони

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Українська армія закупить ракетний комплекс «Нептун» ще в 2020 році. Це відбудеться попри те, що на це не було закладено коштів.

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що для цього доведеться перерозподілити кошти у межах державного оборонного замовлення. Про це пише офіційний сайт Міноборони.

За його словами, таким рішенням Міністерство оборони показує, що зацікавлене якомога швидше мати «Нептун» на озброєнні ЗСУ.

Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання щодо кількості та термінів їх постачання. Необхідні кошти для закупівлі у наявності, — зазначив Андрій Таран.

Також міністр зазначив, що дивізіони «Нептуна» розмістять у південних областях України.

Наступним етапом, на думку Тарана, має стати корабельний варіант комплексу, тому нові ракетні катери мають бути адаптованими під «Нептуни».

Нагадаємо, випробування комплексу «Нептун» успішно завершилися в другій половині червня 2020 року пусками ракет з бойовою частиною.