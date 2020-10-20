Ткаченко закупить книги про Стуса. Фото: Vivat

https://racurs.ua/ua/n145352-knygu-pro-spravu-vasylya-stusa-do-chytannya-rekomenduvav-minkult.html

Ракурс

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» отримала рекомендації Міністерство культури та інформаційної політики.

Відомство рекомендує цю книгу для прочитання. Про це 20 жовтня написав міністр культури Олександр Ткаченко на власній сторінці в Facebook.

Чиновник заявив, що планує власним коштом придбати книги про справу українського письменника Стуса для національних бібліотек.

Творець «темників» вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора, і на допомогу йому прийшов український суд. Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, Дарницький районний суд у Києві заборонив розповсюдження книги про Василя Стуса за позовом лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука.

В Офісі президента заявили, що рішення суду взяли до відома. У Зеленського здивувалися деякими формуваннями в судовому рішенні, але наголосили, що незалежність судової гілки влади не ставиться під сумнів.