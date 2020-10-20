Книгу о деле Василия Стуса к чтению рекомендовал Минкультhttps://racurs.ua/n145352-knigu-o-dele-vasiliya-stusa-k-chteniu-rekomendoval-minkult.htmlРакурс
Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» получила рекомендации Министерства культуры и информационной политики.
Ведомство рекомендует эту книгу для прочтения. Об этом 20 октября написал министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.
Чиновник заявил, что планирует за свой счет приобрести книги о деле украинского писателя Стуса для национальных библиотек.
Создатель «темников» решил вновь выступить в привычной для себя роли цензора, и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными не были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей, — говорится в сообщении.
Напомним, Дарницкий районный суд в Киеве запретил распространение книги о Василии Стусе по иску лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
В Офисе президента заявили, что решение суда приняли к сведению. У Зеленского удивились некоторыми формулировками в судебном решении, но подчеркнули, что независимость судебной ветви власти не ставится под сомнение.