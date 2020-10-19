Решение о запрете книги о Стусе приняла судья со связями в ДНР. Фото: 24.kz

https://racurs.ua/n145317-reshenie-o-zaprete-knigi-o-stuse-prinyala-sudya-so-svyazyami-v-dnr-cpk.html

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Упоминать Виктора Медведчука в книге Вахтанга Кипиани о Василии Стусе «Дело Василия Стуса» запретила судья со связями в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Судья Марина Заставенко до перевода в Киев работала в Красногвардейском районном суде Макеевки Донецкой области. В 2017 году ее хотели уволить за связи в ДНР. Об этом 19 октября сообщила представитель «Центра противодействия коррупции» Галина Чижик на собственной странице в Facebook.

По ее информации, в 2016 году Служба безопасности Украины сообщила Высшей квалификационной комиссии судей о том, что Заставенко владеет имуществом на временно оккупированных территориях, систематически посещает ОРДО. Отмечается, что служитель Фемиды длительное время не осуществляла правосудие, потому что находилась именно на оккупированной Донетчине. ВККС сначала открыла дисциплинарное дело, но потом отказалась увольнять судью.

Чижик предполагает, что судья Заставенко могла иметь гарантии безопасности «с той стороны» и это позволяло ей осуществлять выезды на оккупированный Донбасс.

Именно поэтому СБУ писала жалобы на таких судей в ВККС. Но большинство судей в итоге остались в системе. Они продолжают время от времени посещать родственников и имущество на оккупированных территориях, и потом возвращаются и принимают решения в отношении украинских военнослужащих или судят авторов, которые имеют смелость называть Медведчука Медведчуком, — считает представитель ЦПК.



Напомним, Дарницкий районный суд в Киеве запретил распространение книги о Василии Стусе по иску лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Также автор книги и издательство Vivat заплатят 860 грн в пользу нардепа.