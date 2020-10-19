Рішення про заборону книги про Стуса ухвалила суддя зв’язками в ДНР. Фото: 24.kz

https://racurs.ua/ua/n145317-rishennya-pro-zaboronu-knygy-pro-stusa-uhvalyla-suddya-zi-zv-yazkamy-v-dnr-cpk.html

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Згадувати Віктора Медведчука в книзі Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса «Справа Василя Стуса» заборонила суддя зі зв’язками в самопроголошеній Донецькій народній республіці.

Суддя Марина Заставенко до переведення в Київ працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки Донецької області. У 2017 році її хотіли звільнити за зв’язки в ДНР. Про це 19 жовтня повідомила представник «Центру протидії корупції» Галина Чижик на власній сторінці у Facebook.

За її інформацією, у 2016 році Служба безпеки України повідомила Вищій кваліфікаційній комісії суддів про те, що Заставенко володіє майном на тимчасово окупованих територіях, систематично відвідує ОРДО. Зазначається, що служитель Феміди тривалий час не здійснювала правосуддя, бо перебувала саме на окупованій Донеччині. ВККС спочатку відкрила дисциплінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю.

Чижик припускає, що суддя Заставенко могла мати гарантії безпеки «з того боку» і це дозволяло їй здійснювати виїзди на окупований Донбас.

Саме тому СБУ писала скарги на таких суддів до ВККС. Але більшість суддів врешті залишились в системі. Вони продовжують час від час відвідувати родичів і майно на окупованих територіях, і потім повертаються і ухвалюють рішення щодо українських військовослужбовців або судять авторів, які мають сміливість називати Медведчука Медведчуком, — вважає представник ЦПК.



Нагадаємо, Дарницький районний суд у Києві заборонив розповсюдження книги про Василя Стуса за позовом лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. Також автор книги і видавництво Vivat заплатять 860 грн на користь нардепа.