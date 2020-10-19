Голову сільради впіймали на хабарі. Фото: Офіс генпрокурора

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Голова сільської ради в Хмельницькій області «погорів» на хабарі.

Посадовець із Ізяславського району вимагав і отримав 15 тис. дол. від місцевого жителя. За цю суму очільник сільради обіцяв надати дозвіл на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га. Затримали корупціонера 19 жовтня у приміщенні сільської ради під час отримання хабара. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Якщо вину посадовця доведуть, то він може отримати від п’яти до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Очікується, що голові сільради повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, на минулому тижні в Луганській області правоохоронці затримали першого заступника міського голови під час отримання хабара. Посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у 46 тис. грн. За ці гроші він обіцяв підприємцю перемогу в тендері.